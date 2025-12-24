Logo El Espectador
El Magazín Cultural
El mágico espíritu de la Navidad en un cuento de la escritora británica Jeanette Winterson

Una de las historias de “Días de Navidad”, sello editorial Lumen 2018, el mejor libro de ese año según The Sunday Telegraph y uno de los mejores libros de esa temporada según The New York Times.

Jeanette Winterson * / Especial para El Espectador
24 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Jeanette Winterson tiene 66 años de edad y es una escritora inglesa, cuyas obras se pueden situar dentro del ámbito posmodernista. Sus obras han sido llevadas al cine y la televisión y ha sido candidata al prestigioso Premio Booker.
Foto: Cortesía de Penguin

Era la noche antes de Navidad y nada se movía en ninguna habitación, porque hasta el ratón estaba exhausto.

Había regalos por todas partes: cuadrangulares, con lazos; alargados, con cintas. Voluminosos, envueltos en papel de Santa Claus. Minúsculos, tentadores como una pulsera de diamantes, ¿o decepcionantes como una chuleta de cordero?

Había viandas almacenadas como si fuese a haber una guerra: pudines grandes como bombas explotaban en los estantes. Dátiles como balas se apilaban en salvas de cartón. Una ristra de faisanes, como aviones de...

Por Jeanette Winterson * / Especial para El Espectador

