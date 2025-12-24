El mágico espíritu de la Navidad en un cuento de la escritora británica Jeanette Winterson

Jeanette Winterson tiene 66 años de edad y es una escritora inglesa, cuyas obras se pueden situar dentro del ámbito posmodernista. Sus obras han sido llevadas al cine y la televisión y ha sido candidata al prestigioso Premio Booker. Foto: Cortesía de Penguin

Era la noche antes de Navidad y nada se movía en ninguna habitación, porque hasta el ratón estaba exhausto.

Había regalos por todas partes: cuadrangulares, con lazos; alargados, con cintas. Voluminosos, envueltos en papel de Santa Claus. Minúsculos, tentadores como una pulsera de diamantes, ¿o decepcionantes como una chuleta de cordero?

Había viandas almacenadas como si fuese a haber una guerra: pudines grandes como bombas explotaban en los estantes. Dátiles como balas se apilaban en salvas de cartón. Una ristra de faisanes, como aviones de...