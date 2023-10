El martes 24 de octubre se reanudarán negociaciones entre actores en huelga y productores

Los miembros de SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) se manifiestan frente a los estudios de Netflix en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 17 de octubre de 2023. Tras el fracaso de la última ronda de negociaciones entre SAG-AFTRA y AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión), la huelga se ha convertido en la más larga de la historia de SAG-AFTRA. EFE/EPA/Allison Dinner Foto: EFE - Allison Dinner

"Al cumplirse el día 100 de nuestra huelga, nos complace confirmar que los ejecutivos de la empresa nos han pedido que volvamos a la mesa. Las negociaciones oficiales se reanudarán el martes 24 de octubre", indica el mensaje en la red social X (antes Twitter).

Las negociaciones se interrumpieron el pasado 11 de octubre cuando los estudios alegaron que las exigencias de los actores eran muy costosas.

La SAG-AFTRA reclama a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) un uso regulado de la IA y mayores derechos residuales -bonificaciones extra cada vez que una de sus producciones vuelve a ser emitida en una plataforma-.

"En los próximos días probablemente habrá mucho interés y potencialmente ruido en torno a nuestras conversaciones. No creas nada de lo que escuches hasta que venga de nosotros", señaló además el Sindicato que ha decretado la huelga más prolongada en su historia.

Aseguró además a sus miembros que están "enfocados, decididos" y que "no flaquearemos".

"Un día más. Un día más fuerte. Mientras sea necesario", señala el mensaje en la red social.

Precisamente el negociador jefe del gremio, Duncan Crabtree-Ireland, había señalado este sábado que su interés estaba en “volver a la mesa de negociaciones”, después de que hace 10 días la AMPTP abandonara las conversaciones de manera abrupta.

"Nadie puede encontrar un acuerdo sin negociar, la salida de AMPTP ha sido algo muy irresponsable", afirmó.

El pasado 20 de octubre un grupo de estrellas de Hollywood como George Clooney, Scarlett Johansson, Ben Affleck, Emma Stone y Tyler Perry, entre otros, propusieron pagar hasta 150 millones de dólares en los próximos tres años a SAG-AFTRA para poner fin a la huelga que mantienen desde el 14 de julio.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la presidenta del gremio, Fran Drescher, al considerar que no es compatible con el convenio colectivo que el sindicato quiere conseguir con los estudios.

La temporada de premios de cine en EE.UU, marcada por la incertidumbre

Cien días después de que el Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG-AFTRA) iniciara una huelga contra los grandes estudios de Hollywood, el negociador jefe del gremio, Duncan Crabtree-Ireland, aseguró a EFE que “sin un nuevo acuerdo”, no participarán en premios de cine tan prestigiosos como los Óscar. “Con un nuevo acuerdo, la temporada de premios continuará con normalidad. Si no, nuestros miembros, incluyendo los actores de primer orden, no van a participar de ninguna manera en la temporada de premios”, afirmó este sábado Crabtree-Ireland.

Asimismo, el también jefe de la ejecutiva nacional de SAG-AFTRA añadió que en las próximas semanas tendrán un plan más detallado sobre este asunto porque ahora todos sus esfuerzos están centrados en “buscar una solución justa” junto a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

La temporada de premios de cine en EE.UU. incluye galardones internacionalmente conocidos como los Globos de Oro, que deberían abrir el curso el próximo 7 de enero; los premios SAG -que entrega el propio sindicato de actores; los Critics Choice Awards; y los propios Óscar, que sirven de colofón y están previstos para el 10 de marzo.

Sin embargo, las dudas acerca de la celebración y el impacto de los mismos en sus ediciones de 2024 empieza a crecer entre los profesionales de la industria cuando se cumplen 100 días de los piquetes de SAG-AFTRA, que reclaman a AMPTP un uso regulado de la inteligencia artificial y mayores derechos residuales -bonificaciones extra cada vez que una de sus producciones vuelve a ser emitida en una plataforma-.

Crabtree-Ireland dejó muy clara su postura, al recalcar que su interés ahora está en “volver a la mesa de negociaciones”, después de que hace 10 días la AMPTP abandonara las conversaciones de manera abrupta. “Nadie puede encontrar un acuerdo sin negociar, la salida de AMPTP ha sido algo muy irresponsable”, afirmó el negociador jefe de SAG-AFTRA en una entrevista telefónica.

El contexto hace dos semanas era bastante halagüeño para todos, después del acuerdo con los estudios que consiguió materializar el Sindicato de Guionistas de EE.UU. (WGA) tras meses de una huelga conjunta con los actores, pero saltó por los aires a causa de los derechos residuales.

SAG-AFTRA propuso sin éxito obtener un 2 % de los ingresos de estudios y servicios de “streaming” debido a su aportación en la industria. Posteriormente, incorporaron la posibilidad de que se les compensara con 57 centavos por cada nuevo suscriptor en las plataformas, algo que también fue rechazado.

Una “brecha demasiado grande” para los estudios y una “contribución legítima” para los actores de Hollywood que mantiene las negociaciones en punto muerto. “Realmente, no hubo respuesta por su parte. Dijeron que había demasiadas diferencias y se salieron de la mesa negociadora, pero cuando hay una negociación, ambas partes necesitan comunicarse y hacer ofertas”, profundizó el negociador jefe de SAG-AFTRA.

Crabtree-Ireland fue más optimista con su posible entendimiento acerca de un uso regulado de la IA en la industria porque, según él, se entiende que es de “vital importancia para el futuro” del negocio y un acuerdo en este sentido “no está tan lejos como en otros temas económicos”.

Finalmente, el representante de SAG-AFTRA desmintió informaciones acerca de que actores de tipo A -los más reputados y mejor pagados de la industria- con George Clooney a la cabeza, entre otros, están en desacuerdo con las políticas del sindicato y hay una división interna a la hora de cómo llegar a un nuevo acuerdo.

“Todos nos han dicho siempre que nos apoyan, al comité negociador y a la presidenta (Fran Drescher). Ellos tienen sus ideas, como el resto de miembros, pero eso no es una señal de falta de apoyo por su parte”, zanjó.