El Magazín Cultural
El Ministerio de las Culturas premió a los proyectos más destacados del periodismo comunitario

La cartera hizo entrega del Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en el campo cultural a ocho proyectos que destacaron por su fortalecimiento de procesos comunitarios en diferentes regiones del país.

Redacción Cultura
14 de diciembre de 2025 - 04:51 p. m.
El reconocimiento se entregó durante un evento realizado en la Biblioteca Nacional en honor al cierre del año Guillermo Cano.
Foto: Erick Morales-Minculturas.

El tiranosaurio digital

Es una plataforma de periodismo audiovisual independiente y comunitario que publica reportajes de Colombia y el mundo sobre sociedad, cultura invisibilizada, paz, política y medioambiente. Este medio se enfoca en mostrar “el país que vale la pena ver” a través de personajes, lugares e historias a lo largo y ancho de la geografía nacional. Su objetivo es promover la construcción de un país próspero y equitativo para todos.

Zipa Exiliados S. A. S.

Zipa Exiliados es un medio comunitario enfocado en la radio joven independiente. Fue fundado por extranjeros residentes en...

