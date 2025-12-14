El Ministerio de las Culturas premió a los proyectos más destacados del periodismo comunitario

El reconocimiento se entregó durante un evento realizado en la Biblioteca Nacional en honor al cierre del año Guillermo Cano.
Foto: Erick Morales-Minculturas.
El tiranosaurio digital
Es una plataforma de periodismo audiovisual independiente y comunitario que publica reportajes de Colombia y el mundo sobre sociedad, cultura invisibilizada, paz, política y medioambiente. Este medio se enfoca en mostrar “el país que vale la pena ver” a través de personajes, lugares e historias a lo largo y ancho de la geografía nacional. Su objetivo es promover la construcción de un país próspero y equitativo para todos.
Zipa Exiliados S. A. S.
Zipa Exiliados es un medio comunitario enfocado en la radio joven independiente. Fue fundado por extranjeros residentes en...
