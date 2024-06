El ministro de las Culturas no aprobó el comunicado sobre el sombrero de Pizarro

Juan David Correa, Ministro de las Culturas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El sombrero del exjefe guerrillero del M-19, Carlos Pizarro, que fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación por el Gobierno Nacional, sigue siendo tema de conversación y polémica en el contexto nacional. En esta ocasión, Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, desautorizó el comunicado, emitido desde la entidad, en el que se aclaraba el reconocimiento de este objeto perteneciente a Pizarro.

Dicho documento, que se publicó el 19 de junio, hacía énfasis en que dicho reconocimiento no constituía una declaratoria de bien de interés cultural. Y reglón seguido, explicaba que una declaratoria de este tipo es un acto administrativo en el cual la autoridad competente determina que un bien queda protegido por el Régimen Especial de Protección.

“El reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro se basa en su valor simbólico como representación de la paz y objeto de memoria, y no en su inclusión en el mencionado régimen de protección cultural. Por tanto, es importante diferenciar entre ambas figuras y comprender la naturaleza específica de cada una”, se lee en el comunicado. No obstante, en una entrevista con Blu Radio, Correa aseguró que estaba en desacuerdo con lo contenido en ese documento.

“Se trató de aclarar un tecnicismo que no era un bien de interés cultural, sino un reconocimiento como patrimonio cultural de la Nación. No era necesario. Mi acto administrativo tenía toda la validez y no necesitaba una aclaración”, expresó.

El sombrero que usó Carlos Pizarro durante la firma del Acuerdo de Paz entre el M-19 y el Gobierno Nacional es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.



El Presidente @PetroGustavo lideró el acto de develación del sombrero, el cual estuvo en manos de un grupo de… pic.twitter.com/ZHXH9363jE — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 18, 2024

“No estoy de acuerdo con el comunicado que se expidió mientras estaba en el Consejo de Ministros. Ningún acto administrativo tiene que ser aclarado si está fundado”, añadió el ministro, quien calificó lo hecho como “irrespetuosa e inconsulta”.

“No se me informó. Una iniciativa absolutamente irrespetuosa, se me pasó por alto de una manera irrespetuosa, sin tener en cuenta mi opinión”, manifestó. Ante la pregunta por los responsables de la publicación del documento, dijo que ya se había reunido con las personas y que podrían ser retiradas de la entidad.

Correa explicó que el reconocimiento que se le hizo al sombrero de Pizarro hace parte de los alcances del ministerio y ahora se llevará hasta al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para que sea declarado como bien de interés cultural.

En esta misma entrevista, el ministro aprovechó para contar que otros objetos que podrían ser declarados Patrimonio de la Nación, entre ellos el Poncho de Tirofijo y el monumento a Puerto Resistencia, en Cali, que han sido considerados “símbolos de paz” por el actual gobierno.

“Muchos otros. El monumento a Puerto Resistencia, por ejemplo, lo queremos declarar patrimonio cultural de la nación. Vamos a hacer un contramonumento que queremos declarar patrimonio con las madres de Soacha, lo estamos construyendo, llevamos un año y medio trabajando con ellas para construirlo, para honrar a estas madres que perdieron 6402 muchachos en medio de los falsos positivos”, dijo.