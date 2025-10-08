Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Arte, teología y poder en el Renacimiento italiano (El teatro de la historia)

El mural de Rafael conocido como “La disputa del Sacramento” es una compleja alegoría de la verdad teológica que procura explicar el misterio de la Eucaristía. Es, también, un tratado visual sobre el dogma cristiano y sobre la autoridad católica en el cual apreciamos el más sofisticado arte del Renacimiento al servicio de la fe.

Mauricio Nieto Olarte
08 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
La disputa del Sacramento o El triunfo de la Eucaristía, Estancia de la Signatura, Vaticano. Rafael Sanzio, 1508.
Foto: Wikicommons

El papa Julio II ha sido recordado tanto por su compromiso con la consolidación del poder romano y papal en la política italiana y europea como por haber sido el mecenas de grandiosas obras de arte en un momento único del Renacimiento italiano. En los albores del siglo XVI, el Vaticano fue el epicentro de un arte majestuoso, con Miguel Ángel Buonarroti, Donato Bramante y Rafael Sanzio trabajando al mismo tiempo al servicio del poderoso pontífice.

Como parte de sus aspiraciones políticas, Julio II quiso reestructurar los espacios donde se...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
