El Magazín Cultural
El mito de la caverna: Platón y el origen de la filosofía (El teatro de la historia)

La alegoría de la caverna que imaginó Platón en el siglo IV a.C. parece no perder vigencia después de 25 siglos de historia. Las preguntas sobre la verdad y sobre quien posee la autoridad para dirigir la sociedad, son las grandes preguntas de la filosofía y de la política que no podemos abandonar.

Mauricio Nieto Olarte
22 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Grabado de la alegoría de la caverna de Platón (1604), de Jan Saenredam (1565-1607), de una pintura de Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562-1638).
Foto: Wikicommons

Sócrates, el maestro y personaje protagónico de los escritos de Platón, se convirtió en el símbolo del cometido filosófico por diferenciar la verdad de la simple creencia; pero al mismo tiempo y no menos importante, Sócrates representa el inicio a una nueva tendencia moral y política en la filosofía occidental. Como su maestro, Platón consideró que la política y la moral eran los fines últimos de la filosofía, y la respuesta a las grandes preguntas sobre el bien, la justicia y el orden se presentaron como inseparables de la gran pregunta por...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
hernando clavijo(26249)Hace 50 minutos
Rigor en la verificación d la apariencia es la única salida: dudar como Descartes, verificar como Popper, actuar vigilando resultados, no discursos
