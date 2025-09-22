El mito de la caverna: Platón y el origen de la filosofía (El teatro de la historia)

Grabado de la alegoría de la caverna de Platón (1604), de Jan Saenredam (1565-1607), de una pintura de Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562-1638). Foto: Wikicommons

Sócrates, el maestro y personaje protagónico de los escritos de Platón, se convirtió en el símbolo del cometido filosófico por diferenciar la verdad de la simple creencia; pero al mismo tiempo y no menos importante, Sócrates representa el inicio a una nueva tendencia moral y política en la filosofía occidental. Como su maestro, Platón consideró que la política y la moral eran los fines últimos de la filosofía, y la respuesta a las grandes preguntas sobre el bien, la justicia y el orden se presentaron como inseparables de la gran pregunta por...