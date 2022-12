El Mundial en 120 palabras (II)

Lionel Messi (c) de Argentina patea un balón hoy, en un partido de los octavos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Australia en el estadio Ahmad bin Ali Stadium en Rayán (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Antonella sufre cada vez que da una entrevista. El mejor jugador del mundo no sabe decir fútbol. Y no es cuestión de comunión lunfarda, Messi no le hace guiño político a nada. Tiene firmado un contrato millonario con el nefasto régimen de Arabia Saudí para ser su embajador en el cabildeo por la sede del Mundial 2030. Pero a esta ahora es lo que menos importa en Argentina: Leo apretó el puño, cantó el himno a todo pulmón y marco un gol a unos australianos que eventualmente trataron el balón como versiones estereotipadas de canguros. Antes ganó Holanda sin mezquindades. En Rusia, por primera vez desde los tiempos de Cruyff, no fueron favoritos. ¿La razón? Sencilla: no clasificaron al Mundial.

(Octavos de final, primera fecha: Holanda 3-Estados Unidos 1; Argentina 2-Australia 1)

