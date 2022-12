El Mundial en 120 palabras (VI)

Lautaro Martínez, de Argentina, celebra al ganar la serie de penaltis hoy, en un partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Países Bajos y Argentina, en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ JJ Guillén Foto: EFE - JJ Guillén

Después de España 82, con una selección de ensueño que no ganó nada, Brasil dijo basta. Se dieron cuenta que en el fútbol también había que defender y empezamos a memorizarnos los nombre de los zagueros brasileños. El problema es que nacieron los romarios y luego la banda de Cafú: se jubiló la especulación, pero se invitó al sufrimiento. Me lo sé de memoria: es decir, España 82, México 86, Francia 98… Lo he llorado con llanto de hincha. Para Argentina nunca he tenido lágrimas. Ganó y casi pierde como ellos saben ganar. Por un momento Holanda fue Argentina y Argentina fue Holanda, hasta que se revisaron los libretos. Si pudieran, Argentina y Croacia jugarían un partido de dos días.

(Cuartos de final: Croacia 1 (4) - Brasil 1(2); Holanda 2 (3) – Argentina 2 (4))

