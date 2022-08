El mundo de cristal de Georg Bendemann

“No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives”, decía Franz Kafka.

Georg Bendemann parece ser el único medio de comunicación de un joven que se encuentra atrapado en San Petersburgo (Rusia). Su amigo camina en soledad en aguas extranjeras, aquella tierra a la que partió en busca de bonanza, pero en la que tiempo después terminó corriendo la misma suerte que en su país natal: una vida guiada por la incertidumbre. Su historia es quizás un reflejo de los padecimientos de muchos de los migrantes, sobre todo de aquellos que toman la determinación de trasladarse de lugar en busca de la “tierra prometida”, en donde a veces la cosecha no da frutos, la duda parece ser el pan de cada día y su único equipaje es la esperanza de un mejor porvenir.

Bendemann no sabe qué escribirle a su amigo, ese mismo que no ve desde hace tres años. No quiere animarlo a que retorne a su país, porque teme que a su llegada se encuentre con un mundo distinto al que dejó, uno en donde tal vez carezca tanto de amigos como de patria. “¿No sería mejor después de todo quedarse en el extranjero, como ahora? Considerando todas estas circunstancias, ¿se podía realmente dar por sentado que le convenía volver al país?”. Y es que en ese tiempo también la vida de Bendemann se ha transformado a causa de la muerte de su madre, pues a raíz de aquel suceso quedó solo con su padre y ahora tiene un rol protagónico en los negocios familiares, en donde al parecer la suerte le sonríe. “Era evidente que durante esos dos años los negocios habían mejorado inesperadamente; se habían visto obligados a duplicar el personal, las entradas se habían quintuplicado e, indudablemente, el futuro le reservaba nuevos éxitos”.