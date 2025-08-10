No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Museo de Arte Moderno de Cartagena inauguró un homenaje al artista Omar Rayo

Más de 30 obras del artista colombiano Omar Rayos se exhiben en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, en el marco de la IV edición del Circuito de Arte de Cartagena.

Redacción Cultura
11 de agosto de 2025 - 02:22 a. m.
La muestra en homenaje a Omar Rayo abrió en Cartagena el 8 de agosto.
Foto: Cortesía Museo de Arte Moderno de Cartagena
En el marco de la IV edición del Circuito de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Cartagena inauguró una muestra que reúne más de 30 obras del artista colombiano Omar Rayo.

Las piezas comprenden su periodo artístico entre 1970 y 2008 que, además, configuran un homenaje al artista. Las obras se exhiben gracias a un préstamo de Museo Rayo de Roldanillo (Valle del Cauca).

“Estamos felices de recibir al maestro Omar Rayo en Cartagena y poder divulgar su vida y obra como un homenaje a su destacado trabajo como uno de los padres del arte geométrico en Colombia y Latinoamérica” comenta el director del Circuito de Arte de Cartagena, Jorge Mario Zumaqué, quien estuvo encargado de la articulación entre el Museo de Arte Moderno de Cartagena, Museo Rayo, la galería Mercuria y otros actores relevantes de la escena cultural cartagenera.

La muestra estará abierta hasta el 7 de septiembre y es curada por Águeda Pizarro Oniçiu, viuda de Omar Rayo, quien aseguró: “La muestra se llama Geometría Trascendental y busca traspasar los límites de cada una de sus propias propuestas, a través de recursos poéticos y verbales… las formas a la vez geométricas y reales nos conducen a un cosmos que vive detrás de los límites de nuestra percepción”.

Por Redacción Cultura

