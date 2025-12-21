Logo El Espectador
Un museo que navega, un río que cuenta su historia

En 1995, Cecilia Polanco de Laverde convocó a un grupo de sabios con el objeto de establecer cómo se podría crear un museo del río Magdalena. De esta convocatoria nació el único museo dedicado al gran río en Honda, Tolima.

Leopoldo Pinzón
22 de diciembre de 2025 - 01:21 a. m.
El Museo del río Magdalena da cuenta de la historia de uno de los afluentes más importantes del país.
Foto: Leopoldo Pinzón

El museo zarpa en un viaje pictórico a lo largo del río Magdalena: desde los 3.685 metros de la laguna que lleva ese nombre, donde nace entre cóndores y frailejones, hasta su desembocadura al pie de Barranquilla, 1.528 kilómetros después. La navegación avanza a través de pueblos y lugares de interés histórico (San Agustín, Ambalema, Honda, El Banco, Mompox).

Se destacan los nombres originales, los dados por los pobladores primitivos: al comienzo, con sonido quizás quechua, Huaca Ayo (el Río de las Tumbas)… En lo que llamamos el Magdalena...

Por Leopoldo Pinzón

