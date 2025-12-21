Un museo que navega, un río que cuenta su historia

El Museo del río Magdalena da cuenta de la historia de uno de los afluentes más importantes del país. Foto: Leopoldo Pinzón

El museo zarpa en un viaje pictórico a lo largo del río Magdalena: desde los 3.685 metros de la laguna que lleva ese nombre, donde nace entre cóndores y frailejones, hasta su desembocadura al pie de Barranquilla, 1.528 kilómetros después. La navegación avanza a través de pueblos y lugares de interés histórico (San Agustín, Ambalema, Honda, El Banco, Mompox).

Se destacan los nombres originales, los dados por los pobladores primitivos: al comienzo, con sonido quizás quechua, Huaca Ayo (el Río de las Tumbas)… En lo que llamamos el Magdalena...