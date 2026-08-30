Museo del Vidrio de Bogotá: convertir un material en patrimonio

El Museo del Vidrio cuenta con una colección de 350 piezas.
Foto: IDT
Nuestra vida sería radicalmente diferente si no existiera el vidrio. Nos veríamos expuestos al mundo exterior sin una barrera que proteja nuestros hogares del clima, la investigación científica no se vería igual; tendríamos que encontrar otra manera de corregir nuestra visión y, sin la fibra de vidrio, múltiples productos no serían parte de nuestra cotidianidad.
Más allá de sus usos prácticos, el vidrio también ha sido uno de los materiales más utilizados como medio artístico. Personajes como Dale Chihuly en Estados Unidos han puesto este...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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