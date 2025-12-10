Un recorrido por 200 años de nuestra historia y cultura en el Museo Nacional de Colombia

El estandarte de Francisco Pizarro, realizado en 1538, forma parte de la exhibición. Foto: Óscar Pérez

Cuando el Museo Nacional fue fundado en 1823, en medio del contexto de guerras de independencia y el amanecer de una nueva república, era una institución dedicada a la ciencia. Sin embargo, nuevos objetos fueron llegando y nutriendo la función museológica de esta institución con arte, historia y piezas etnográficas de todas las regiones del país. Dos siglos más tarde, Colombia celebró la trayectoria de este museo que se ha transformado para abarcar la historia e identidad de una nación cambiante.

En 2023 comenzaron los festejos y continuarán...