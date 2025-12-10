Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Un recorrido por 200 años de nuestra historia y cultura en el Museo Nacional de Colombia

Con la nueva muestra del Museo Nacional, que estará abierta hasta el 15 de marzo de 2026, culminarán las celebraciones por los 200 años de la institución, replanteando el papel de este recinto en nuestra sociedad.

Andrea Jaramillo Caro
11 de diciembre de 2025 - 12:01 a. m.
El estandarte de Francisco Pizarro, realizado en 1538, forma parte de la exhibición.
Foto: Óscar Pérez

Cuando el Museo Nacional fue fundado en 1823, en medio del contexto de guerras de independencia y el amanecer de una nueva república, era una institución dedicada a la ciencia. Sin embargo, nuevos objetos fueron llegando y nutriendo la función museológica de esta institución con arte, historia y piezas etnográficas de todas las regiones del país. Dos siglos más tarde, Colombia celebró la trayectoria de este museo que se ha transformado para abarcar la historia e identidad de una nación cambiante.

En 2023 comenzaron los festejos y continuarán...

