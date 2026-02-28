El Museo Nacional, entre desafíos y tribulaciones

Katia González ha sido directora (e) del Museo Nacional durante 10 meses. Foto: Eder Rodríguez

Desde 2024, el museo más antiguo de Colombia ha encarado múltiples desafíos. Entre cambios en la dirección, proyectos en marcha y fluctuaciones en el presupuesto, el panorama al que se ha enfrentado ha sido fácil.

En abril de 2024, cuando llegó Liliana Angulo a la dirección, la institución atravesaba las secuelas de la adjudicación de la entidad sin ánimo de lucro que administraría al museo. Desde entonces otros cambios se han realizado en el liderazgo de la institución, pues Angulo estuvo incapacitada desde febrero de 2025.

En mayo de ese...