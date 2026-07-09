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El nuevo libro de Alma Guillermoprieto y la historia sobre Colombia que no había publicado

Un capítulo de “Esta improbable tierra prometida. Historias de una vida dedicada al periodismo en Latinoamérica", la más reciente obra periodística de crónicas de la reconocida escritora mexicana. Sello editorial Debate.

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Alma Guillermoprieto * / Especial para El Espectador
09 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Durante más de cuarenta años, Alma Guillermoprieto ha recorrido incansablemente Latinoamérica, entrevistando a asesinos y a las familias de sus víctimas. Eso le ha valido premios como el Maria Moors Cabot y el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Durante más de cuarenta años, Alma Guillermoprieto ha recorrido incansablemente Latinoamérica, entrevistando a asesinos y a las familias de sus víctimas. Eso le ha valido premios como el Maria Moors Cabot y el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Foto: EFE - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Introducción

Una vida de reportera en América Latina

Vivía yo en Bogotá, Colombia, en noviembre de 1988, cuando se difundió la noticia de una terrible masacre en Segovia, un pequeño pueblo minero a kilómetros de cualquier parte, pero al que se podía llegar en avión desde Medellín. El reporte de la matanza tardó horas en viajar hasta la capital, pero luego estalló en todos los noticieros del país. Nos enteramos de que, en tan solo hora y media de carnicería, decenas de personas habían sido asesinadas ese largo fin de semana....

Por Alma Guillermoprieto * / Especial para El Espectador

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