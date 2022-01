El ocaso de los ‘9’ (I)

Johan Cruyff en sus tiempos en el Barcelona, con el número '9' en la espalda. Fue uno de los precursores más importantes del fútbol moderno, precisamente porque no jugaba como los típicos '9' de la época. Foto: Archivo particular

Buscaban al fotógrafo del diario de mayor circulación para regalarle su grito y sus venas infladas y sus puños cerrados, conscientes aún en el festejo de que cada gol valía una millonada, y que salir en la portada de los periódicos o de una revista iba a multiplicar su valor. Luego se daban vuelta para recibir el abrazo de sus compañeros y seguían gritando su gol, con el canto de las tribunas como sonido de fondo.

Más que jugar, y mucho más que la estética o que la solidaridad, buscaban el gol. Como decían los periodistas, tenían el arco rival dibujado entre ceja y ceja, y en más de una ocasión le negaron un pase a un compañero que podría haber decidido un partido, o un campeonato, por la obsesión de que ellos tenían que meterla. Si no hacían el gol, era como si no valiera nada. Eran duros, porque además, no les importaba la plasticidad. Eran fuertes para soportar los codazos de los defensas, y todavía más fuertes, para aguantar los silbidos de la gradería cuando estaban de mala racha y desperdiciaban opciones debajo del arco, sin arquero y con el balón corriendo manso a sus pies.