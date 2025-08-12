El ojo animal: reseña de “El viento en los sauces”, de Kenneth Grahame

"El viento en los sauces" es una novela publicada originalmente en inglés en 1908 que ya es un clásico de la literatura infantil. Foto: Cortesía Panamericana

Los animales no humanos nunca habían formado parte de mi vida. Les temía a los perros y cuando agarraba un animal —un pájaro, un conejo— la sensación de los huesos me estremecía. Nunca había tenido el interés de imaginar un topo. Tampoco había querido enterarme de que existían las ratas de agua. Ni me había preguntado por la diferencia entre una nutria y un tejón.

Entonces, muchos años después, tuve un gato.

Y luego una gata.

Y en sus ojos —amarillos y sumamente humanos— me di cuenta de una obviedad que yo no había conocido: que lo humano se...