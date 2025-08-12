No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El ojo animal: reseña de “El viento en los sauces”, de Kenneth Grahame

El traductor de esta novela infantil (Panamericana, 2024), escribe sobre los animales y los humanos, a propósito de este clásico de la literatura, publicado en 1908 y ahora, por primera vez, en una traducción al español hecha en Colombia.

Nicolás Barbosa
12 de agosto de 2025 - 07:00 p. m.
"El viento en los sauces" es una novela publicada originalmente en inglés en 1908 que ya es un clásico de la literatura infantil.
Los animales no humanos nunca habían formado parte de mi vida. Les temía a los perros y cuando agarraba un animal —un pájaro, un conejo— la sensación de los huesos me estremecía. Nunca había tenido el interés de imaginar un topo. Tampoco había querido enterarme de que existían las ratas de agua. Ni me había preguntado por la diferencia entre una nutria y un tejón.

Entonces, muchos años después, tuve un gato.

Y luego una gata.

Y en sus ojos —amarillos y sumamente humanos— me di cuenta de una obviedad que yo no había conocido: que lo humano se...

