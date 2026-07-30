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“El olor de la guayaba”: el documento invaluable de Plinio Apuleyo y García Márquez

La conversación que tuvieron ambos escritores y que quedó alojada en ese libro refleja la confianza y la cercanía entre los dos, así como resulta también un documento clave para comprender las razones y los procesos creativos detrás de la obra del Nobel colombiano.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
30 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Plinio Apuleyo Mendoza junto a García Márquez, amistad de la que surgió el libro "El olor de la guayaba".
Plinio Apuleyo Mendoza junto a García Márquez, amistad de la que surgió el libro "El olor de la guayaba".
Foto: Archivo El E

La historia de Plinio Apuleyo Mendoza puede contarse y exaltarse sin necesidad de recurrir a su amistad con Gabriel García Márquez, pero ignorar su vínculo y el resultado del mismo sería también cometer una injusticia con lo que ambos dejaron como amigos y lo que significó para uno contar con el otro en las esferas pública, privada e íntima.

Apuleyo Mendoza, que falleció el pasado 28 de julio, recordó que conoció a García Márquez cuando tenía 16 años y el autor de Aracataca 20. Fue en Bogotá, cuando “era todavía una ciudad de mañanas heladas,...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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