“El olor de la guayaba”: el documento invaluable de Plinio Apuleyo y García Márquez

Plinio Apuleyo Mendoza junto a García Márquez, amistad de la que surgió el libro "El olor de la guayaba". Foto: Archivo El E

La historia de Plinio Apuleyo Mendoza puede contarse y exaltarse sin necesidad de recurrir a su amistad con Gabriel García Márquez, pero ignorar su vínculo y el resultado del mismo sería también cometer una injusticia con lo que ambos dejaron como amigos y lo que significó para uno contar con el otro en las esferas pública, privada e íntima.

Apuleyo Mendoza, que falleció el pasado 28 de julio, recordó que conoció a García Márquez cuando tenía 16 años y el autor de Aracataca 20. Fue en Bogotá, cuando “era todavía una ciudad de mañanas heladas,...