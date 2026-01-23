Logo El Espectador
Bogotá como ruido interior en “El origen del mundo”, la primera novela de Ana María Ordóñez

En esta obra, Ana María Ordoñez demuestra un dominio notable del ritmo y del flujo de conciencia, así como una prosa capaz de sostener una novela entera desde la interioridad de un solo personaje. Una experiencia exigente: habitar la mente de una mujer en una ciudad que no calla.

Santiago Díaz Benavides
23 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
Ana María Ordóñez fue la ganadora del III Premio de Novela Germán Espinosa en la categoría sub-35.
Foto: @harrymramirsez & Escarabajo Editorial

Hay novelas que se leen siguiendo una historia y otras que se atraviesan como un estado mental. El origen del mundo, primera novela de la escritora colombiana Ana María Ordóñez, pertenece a este segundo grupo.

Ganadora del primer lugar del III Premio de Novela Germán Espinosa en la categoría sub-35 y publicada por la editorial Escarabajo, la obra construye su fuerza no desde el acontecimiento, sino desde la voz: una conciencia que no descansa, que recuerda, que se interroga, que se expone.

