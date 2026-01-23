Bogotá como ruido interior en “El origen del mundo”, la primera novela de Ana María Ordóñez

Ana María Ordóñez fue la ganadora del III Premio de Novela Germán Espinosa en la categoría sub-35. Foto: @harrymramirsez & Escarabajo Editorial

Hay novelas que se leen siguiendo una historia y otras que se atraviesan como un estado mental. El origen del mundo, primera novela de la escritora colombiana Ana María Ordóñez, pertenece a este segundo grupo.

Ganadora del primer lugar del III Premio de Novela Germán Espinosa en la categoría sub-35 y publicada por la editorial Escarabajo, la obra construye su fuerza no desde el acontecimiento, sino desde la voz: una conciencia que no descansa, que recuerda, que se interroga, que se expone.

Martina, su protagonista y narradora, nos...