El otro 11 de septiembre: Chile en la voz de Isabel Allende

A propósito de los 52 años del golpe de Estado en Chile, este texto recorre la memoria de la escritora, marcada por la figura de su primo, el entonces presidente Salvador Allende, y por un exilio que transformó su vida y su escritura.

Mariana Álvarez Barrero
11 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
El expresidente Salvador Allende se suicidó en La Moneda en medio del golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet.
Foto: Biblioteca del Congreso Nacional - Chile

Nueve días antes del golpe de Estado en Chile, Isabel Allende compartía un almuerzo en La Moneda con su primo Salvador Allende, presidente de la República. Fidel Castro le había enviado desde Cuba un helado de coco y, según recordó la escritora, Salvador lo defendía con entusiasmo infantil, entre risas y pequeñas disputas familiares por arrebatarle una cucharada.

La ligereza del momento se quebró cuando la conversación derivó hacia la campaña de desprestigio del Diario El Mercurio y los rumores de renuncia del mandatario. Entonces, con...

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
Luis Fernando Gil Román(yifyr)Hace 6 minutos
El golpe de estado contra Allende es una herida abierta para Latinoamerica. Yo estaba muy joven y lloré por la impotencia.
