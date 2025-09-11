El otro 11 de septiembre: Chile en la voz de Isabel Allende

El expresidente Salvador Allende se suicidó en La Moneda en medio del golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet. Foto: Biblioteca del Congreso Nacional - Chile

Nueve días antes del golpe de Estado en Chile, Isabel Allende compartía un almuerzo en La Moneda con su primo Salvador Allende, presidente de la República. Fidel Castro le había enviado desde Cuba un helado de coco y, según recordó la escritora, Salvador lo defendía con entusiasmo infantil, entre risas y pequeñas disputas familiares por arrebatarle una cucharada.

La ligereza del momento se quebró cuando la conversación derivó hacia la campaña de desprestigio del Diario El Mercurio y los rumores de renuncia del mandatario. Entonces, con...