El futuro posible del sector cultural bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella

Durante estos cuatro años se dejó un marco administrativo y legislativo que cambió la relación del poder ejecutivo con los artistas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En un artículo publicado el pasado 4 de agosto en este diario hicimos una revisión de lo que se hizo en el ámbito cultural durante el gobierno de Gustavo Petro para entender cómo llegaba el sector a la presidencia de Abelardo de la Espriella. Hablamos de su cambio de nombre y enfoque, al igual que revisamos sus balances de ejecución y la armadura legislativa que dejó para impulsar proyectos creativos en el país.

Esa primera parte de este análisis la puede encontrar haciendo