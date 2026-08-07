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El futuro posible del sector cultural bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella

En la primera parte de este balance del mundo cultural hablamos sobre lo que se hizo durante el gobierno Petro. Ahora, consultamos a expertos para entender qué podría venir para la cultura en los próximos cuatro años.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
07 de agosto de 2026 - 10:06 p. m.
Durante estos cuatro años se dejó un marco administrativo y legislativo que cambió la relación del poder ejecutivo con los artistas.
Durante estos cuatro años se dejó un marco administrativo y legislativo que cambió la relación del poder ejecutivo con los artistas.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En un artículo publicado el pasado 4 de agosto en este diario hicimos una revisión de lo que se hizo en el ámbito cultural durante el gobierno de Gustavo Petro para entender cómo llegaba el sector a la presidencia de Abelardo de la Espriella. Hablamos de su cambio de nombre y enfoque, al igual que revisamos sus balances de ejecución y la armadura legislativa que dejó para impulsar proyectos creativos en el país.

Esa primera parte de este análisis la puede encontrar haciendo

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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Camilo Cuervo(57229)Hace 10 horas
Este columnista no habla más que con politicos. Ningún creador o cultor del arte. Nadie generador de hechos culturales. Es absurdo y nada aporta este supuesto a análisis.
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