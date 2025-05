“El periodismo cultural siempre ha estado en crisis”: Fritz Breithaupt

Fritz Breithaupt es profesor en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Foto: Cortesía Filbo

El periodismo cultural, y en general todo tipo de periodismo, trabaja con historias, pero no es solo este campo en el que se manejan relatos. Las artes, la literatura, el cine, también cuenta historias a diario. ¿Cree que la cantidad de historias que podemos llegar ver a través de diferentes fuentes puede llegar a abrumarnos?

Mientras mejor estén diseñadas las historias, menos nos abrumamos. Creo que, al igual que cuando hablamos con otras personas, cuando estamos en redes sociales filtramos los relatos que encontramos y empezamos a cambiarlas para que se ajusten la nuestra idea de lo que una historia debería ser. Mientras más hacemos esto, más absorbemos y más recordamos, así podemos hacer sentido de lo que escuchamos. También lo que sucede es que, por ejemplo, cuando un amigo nos cuenta una historia caótica, que no tiene resolución o en la que algo no cuadra, no...