Un recorrido hacia la música de Bach y la época en la que vivió

Alfonso Pérez Gómez es pianista emérito del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia.
Foto: U. Externado
Mucho se ha dicho sobre Johann Sebastian Bach. Por ejemplo, Max Reger, organista alemán, dijo: “Bach es principio y fin de toda la música”. Sus composiciones han sido escuchadas alrededor del mundo, han superado la prueba del tiempo y han tocado los corazones de muchos. Uno de ellos fue el de Alfonso Pérez Gómez. El pianista y profesor ha dedicado su vida a investigar al compositor alemán y ha interpretado su música incontables veces. A partir de esa especie de devoción, Pérez escribió el libro: “El esplendor de la música, Johann Sebastian...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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