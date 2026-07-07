Un recorrido hacia la música de Bach y la época en la que vivió

Alfonso Pérez Gómez es pianista emérito del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Foto: U. Externado

Mucho se ha dicho sobre Johann Sebastian Bach. Por ejemplo, Max Reger, organista alemán, dijo: “Bach es principio y fin de toda la música”. Sus composiciones han sido escuchadas alrededor del mundo, han superado la prueba del tiempo y han tocado los corazones de muchos. Uno de ellos fue el de Alfonso Pérez Gómez. El pianista y profesor ha dedicado su vida a investigar al compositor alemán y ha interpretado su música incontables veces. A partir de esa especie de devoción, Pérez escribió el libro: “El esplendor de la música, Johann Sebastian...