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Un recorrido hacia la música de Bach y la época en la que vivió

El pianista Alfonso Pérez Gómez publicó su libro “El esplendor de la música, Johann Sebastian Bach y la música del Barroco”. En entrevista para El Espectador habló sobre su conexión con el compositor alemán y su obra.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
07 de julio de 2026 - 11:07 p. m.
Alfonso Pérez Gómez es pianista emérito del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia.
Alfonso Pérez Gómez es pianista emérito del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia.
Foto: U. Externado

Mucho se ha dicho sobre Johann Sebastian Bach. Por ejemplo, Max Reger, organista alemán, dijo: “Bach es principio y fin de toda la música”. Sus composiciones han sido escuchadas alrededor del mundo, han superado la prueba del tiempo y han tocado los corazones de muchos. Uno de ellos fue el de Alfonso Pérez Gómez. El pianista y profesor ha dedicado su vida a investigar al compositor alemán y ha interpretado su música incontables veces. A partir de esa especie de devoción, Pérez escribió el libro: “El esplendor de la música, Johann Sebastian...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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