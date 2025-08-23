El placer: cuestión de ligereza o densidad

La escritura, el deseo, la memoria y el cuerpo fueron algunas de las dimensiones desde las cuales Arcila y Fuks pensaron el placer como fenómeno humano. Foto: Cortesía Comfama

Durante varios momentos, Alejandra Arcila y Julián Fuks se disculparon: “Se me olvidó la pregunta”. Margarita Isaza, la moderadora, les hacía planteamientos tan atractivos como aparentemente sencillos, que derivaban en respuestas que se iban enredando. Se parecían a esas matas que se ven más sanas y bellas solo si crecen y crecen, y son cada vez más difíciles de seguir: cada pensamiento parecía tener vida propia, como si fuera independiente de sus cerebros o de su control. Y ellos trataban de seguirlo. Todo a partir de la pregunta por...