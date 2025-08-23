No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
El placer: cuestión de ligereza o densidad

Este fue el título de una de las mesas del Festival de Filosofía de Envigado. En ella se discutió sobre los orígenes o fines del placer: ¿la superficialidad? ¿La profundidad? Cuáles son las fuentes o los objetos de esta sensación, que a veces nos resulta esquiva, pero que atraviesa la experiencia humana.

Laura Camila Arévalo Domínguez
23 de agosto de 2025 - 03:20 p. m.
La escritura, el deseo, la memoria y el cuerpo fueron algunas de las dimensiones desde las cuales Arcila y Fuks pensaron el placer como fenómeno humano.
Foto: Cortesía Comfama

Durante varios momentos, Alejandra Arcila y Julián Fuks se disculparon: “Se me olvidó la pregunta”. Margarita Isaza, la moderadora, les hacía planteamientos tan atractivos como aparentemente sencillos, que derivaban en respuestas que se iban enredando. Se parecían a esas matas que se ven más sanas y bellas solo si crecen y crecen, y son cada vez más difíciles de seguir: cada pensamiento parecía tener vida propia, como si fuera independiente de sus cerebros o de su control. Y ellos trataban de seguirlo. Todo a partir de la pregunta por...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023.
Watasabi(56195)Hace 48 minutos
Pero cuéntennos a los que no estuvimos quiénes son Arcila y Fuks, y por qué fucks tienen autoridad en semejante tema. De resto, muy interesante la discusión
