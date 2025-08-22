El placer de pensar: filosofía para la vida cotidiana

La filosofía, ahora, ha encontrado en las redes sociales un nuevo escenario para hablar de ocio, placer y contemplación. Foto: Eder Rodríguez

Parece ser que una de las epidemias que arrasa constantemente con la humanidad es la de la culpa. La culpa por detenernos a pensar, a contemplar, a –por un momento– no estar en función de las expectativas del mundo.

La duda, la nostalgia, el miedo y el amor podrían llamarse, en este momento, los motores que mueven al mundo. Hay una pulsión por cuestionarnos, por tomar conciencia. Por eso, para algunas personas hablar sobre filosofía podría parecer algo complicado, lejano o aburrido. Porque el principio y el fin también es conocernos a través...