No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El placer de pensar: filosofía para la vida cotidiana

Entre la culpa de no producir y la urgencia de encontrar momentos para pensar y disfrutar, la filosofía se abre paso en el día a día. Detenerse a contemplar deja de ser un lujo para convertirse en una forma de resistirse a la velocidad del mundo.

Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
22 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
La filosofía, ahora, ha encontrado en las redes sociales un nuevo escenario para hablar de ocio, placer y contemplación.
La filosofía, ahora, ha encontrado en las redes sociales un nuevo escenario para hablar de ocio, placer y contemplación.
Foto: Eder Rodríguez

Parece ser que una de las epidemias que arrasa constantemente con la humanidad es la de la culpa. La culpa por detenernos a pensar, a contemplar, a –por un momento– no estar en función de las expectativas del mundo.

La duda, la nostalgia, el miedo y el amor podrían llamarse, en este momento, los motores que mueven al mundo. Hay una pulsión por cuestionarnos, por tomar conciencia. Por eso, para algunas personas hablar sobre filosofía podría parecer algo complicado, lejano o aburrido. Porque el principio y el fin también es conocernos a través...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

El Magazín Cultural

Cultura

Filosofía

Festival de Filosofía

Literatura

TikTok

Filosofía cotidiana

Cotidianidad

Alejandra Quintero

Envigado

Eial Moldavsky

Filosofía en un minuto

Matilde Orlando

Filoparchar

Los Simpson y la filosofía

Byung-Chul Han

Vida contemplativa

Cultura popular

De Platón a Winnie the Pooh

Hildegarda de Bingen

Placer

Ocio

Perder el tiempo

Instagram

Bertrand Russell

Hedonistas

Estoicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar