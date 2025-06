Maca & Gero: “El pop ha estado en nuestra sangre desde el primer día”

Maca & Gero han pasado por grandes escenarios como el del Estéreo Picnic y han sido también teloneros en conciertos como el de Bacilos y Niall Horan. Foto: María Gabriela Escobar

¿Cuál fue ese punto en el que pasaron de ser dos amigos que a veces tocaban juntos a construir un proyecto musical?

Durante la pandemia hacíamos covers y nos dimos cuenta de que a la gente le gustaba mucho nuestra música. Entonces fue Gero el que propuso hacer algo más profesional y ahí nos dedicamos a pensar cómo construirlo. Decidimos que teníamos que escribir nuestras propias canciones y comenzamos a componer juiciosamente, a tal punto que llegamos a escribir dos o tres por semana. Fue algo que fluyó desde el día uno, muchas cosas ni siquiera tuvimos que hablarlas. Por ejemplo, nuestro género siempre fue el pop, nunca lo dijimos explícitamente pero salió de forma natural.

Sus canciones están escritas desde experiencias personales. ¿Qué ha descubierto de usted misma en el proceso de volver música las emociones?

Es toda una terapia. Al ser dos, y al ser amigos, nos sentamos a hablar de lo que nos ha pasado, con la diferencia de que lo convertimos en canciones. Ese proceso también ayuda a sentirse acompañado, porque a veces uno cree que es la única persona en el mundo que se siente triste, pero cuando lo comparte, resulta que muchos pueden empatizar. Es una forma muy bonita en la que Gero y yo estamos para el otro desde la amistad y a través de la música, pero también de darnos cuenta de que hay mucha gente que conecta con eso que sentimos.

¿Qué siente que ha impulsado su amistad en el proyecto y cuáles han sido los retos de crear algo profesional siendo tan cercanos?

Trabajar con alguien que primero fue un amigo lo impulsa todo. Hay una conexión demasiado real y que hace que esto vaya más allá de ser un negocio o un interés profesional. Desde el primer día, lo primordial siempre han sido los sueños, la amistad y el amor que le tenemos al proyecto desde ese lugar. Pero claro, trabajar con amigos o con personas cercanas también tiene sus retos. Lo hemos hablado mucho: uno tiene que aprender a poner límites y a cuidar la comunicación. Para nosotros ha sido vital hablar los problemas cuando se presentan, pero lo lindo es que todos esos retos los hemos podido manejar desde la amistad, porque ese fue nuestro vínculo antes de ser socios, y eso siempre prima. Y aunque hay —y seguro habrá— muchos retos, si todo se hace desde ese lugar y desde el amor que le tenemos a esto, se pueden solucionar.

¿Cómo fue el proceso de sentarse a construir “Uno más uno”, su primer álbum?

Nosotros teníamos guardadas en un drive unas 50 o 70 canciones. Y en ese momento ya estábamos pensando en que queríamos hacer un álbum y construir ese universo musical que representara a Maca & Gero. Primero, revisamos cuáles de esas canciones podían entrar ahí. Sin embargo, también nos sentamos a componer nuevas propuestas que pudieran darle forma y estructura al disco, y al final la mayoría de las que quedaron en Uno más uno son de esa segunda tanda. Fue un proceso muy lindo porque implicó primero ponernos a pensar en qué significaba para nosotros este álbum y, a partir de ahí, escribir las canciones que lo compondrían.

¿Cree que este álbum refleja el sonido al que ustedes querían llegar?

Creo que la exploración nunca va a parar. Nosotros somos músicos muy curiosos pero, en esencia, este álbum sí muestra lo que es Maca & Gero: refleja a lo que ha sonado nuestra vida, los artistas que nos han inspirado y la música que nos hizo enamorarnos de esto. Nos gusta decir que este sonido nos representa, pero también sabemos que ningún artista se encasilla. Este álbum hoy es Maca & Gero, mañana, tal vez, eso suena a otra cosa. Dicho eso, el pop ha estado en nuestra sangre desde el primer día que nos sentamos a escribir. Es lo que nos gusta oír, hacer y cantar, así que siempre será una columna vertebral para nosotros. Eso sí, no tenemos miedo a explorar, a salirnos de la zona de confort y a colaborar con otros, siempre siendo fieles a lo que somos.

Hablando de salir de su zona de confort, hay una canción que podría entrar en esa categoría y es su colaboración con Nasa Histoires. ¿Cómo se construyó?

Es la única colaboración del disco y nos encanta porque la canción representa lo colombianos que somos, tanto ellos como nosotros, y nuestro amor por la literatura: hay frases que hacen alusión a escritores como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar. Logramos fusionar muy bien su esencia con la nuestra e incluso de eso nació una amistad muy bonita. Nos reímos mucho porque esta es la primera vez que nosotros entramos en una playlist indie, y Nasa en una playlist pop, pero eso nos encanta porque significa que logramos fusionar bien en la canción el sonido de cada uno.

¿Cómo describiría la filosofía detrás de Maca & Gero?

Siempre primará el amor y la amistad. También creemos mucho en que todo pasa por algo, la vida tuvo que coincidir de muchas maneras para que nos conociéramos en el momento en que lo hicimos y así hoy Maca & Gero sea lo que es. Por último, nuestra música se ha vuelto un lugar seguro para algunas personas y eso lo atesoramos profundamente porque nos gusta acompañar a la gente con nuestras letras; esa conexión hace que nuestra filosofía se sienta completa.

¿Qué aporta usted y qué aporta Gero en ese balance creativo y musical?

Aunque tenemos una esencia similar, en realidad somos personas muy diferentes y creo que eso también hace que todo funcione bien. Pero no sabría decir qué es exactamente, creo que tengo que llamar a un amigo para que me ayude a responder esta.

Gerónimo Blain (Gero): creo que a veces uno es su propio enemigo y nosotros logramos romper esa barrera porque nos complementamos muy bien. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho arrancar una canción sin Maca porque tengo mil ideas, pero nada me gusta. En cambio, cuando ella comparte una propuesta, usualmente sí me suena.

María Camila Clavijo: también pasa que Gero es muy calmado en cosas que para mí son el fin del mundo. O que yo tengo buena memoria y a él se le olvidan muchas cosas. Tenemos fortalezas en lugares muy diferentes que al final hacen que todo se logre.

Han tenido un crecimiento que quizá no imaginaban al principio. ¿Cómo lo viven?

Con Gero siempre decimos que la única razón por la que esto ha pasado es por el amor con el que hemos hecho las cosas. Y claro, también el trabajo, que es bastante, pero es muy lindo ver la manera en la que ese esfuerzo es recibido. Nos emociona mucho que nuestra música nos haya llevado a escenarios tan grandes e icónicos en tan poco tiempo. Estamos muy agradecidos, emocionados y motivados a seguir creciendo para llegar a más personas y escenarios.