El Magazín Cultural
El precio de la memoria: la polémica venta de las obras de Débora Arango

La protección que la ley otorga a las obras de Débora Arango parecía un escudo contra cualquier intento de comercialización. Sin embargo, el intento del Museo de Arte Moderno de Medellín, de vender dos de sus lienzos al Banco de la República, abrió una grieta inesperada.

Samuel Sosa Velandia
Samuel Sosa Velandia
13 de septiembre de 2025 - 09:00 p. m.
La obra "Rojas Pinilla" de Débora Arango es una de las piezas que el MAMM tiene intención de enajenar.
La obra "Rojas Pinilla" de Débora Arango es una de las piezas que el MAMM tiene intención de enajenar.
Foto: Gustavo Torrijos

La obra de Débora Arango es una cartografía de su vida y de la historia de Colombia, de un lugar en el que lo que a ella le preocupaba parecía no tener importancia o, por lo menos, ser cuestionado: el rol de la mujer, la desigualdad de clases, la educación, la vida urbana, la religión y la clase obrera.

Parecía que estos temas solo se discutían en susurros, y entonces ella decidió llevarlos a gran escala, a sus lienzos, con pinceladas dramáticas y visibles, que no le temían al color y que traducían en figuras y formas lo que otros callaban.

Su...

