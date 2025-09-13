El precio de la memoria: la polémica venta de las obras de Débora Arango

La obra "Rojas Pinilla" de Débora Arango es una de las piezas que el MAMM tiene intención de enajenar. Foto: Gustavo Torrijos

La obra de Débora Arango es una cartografía de su vida y de la historia de Colombia, de un lugar en el que lo que a ella le preocupaba parecía no tener importancia o, por lo menos, ser cuestionado: el rol de la mujer, la desigualdad de clases, la educación, la vida urbana, la religión y la clase obrera.

Parecía que estos temas solo se discutían en susurros, y entonces ella decidió llevarlos a gran escala, a sus lienzos, con pinceladas dramáticas y visibles, que no le temían al color y que traducían en figuras y formas lo que otros callaban.

Su...