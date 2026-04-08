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El primer año de la Revolución, según Víctor Serge (Políticamente artistas XVI)

Luego del triunfo de la Revolución de Octubre, Víctor Serge escribió un libro en el que relataba lo que había ocurrido en la sociedad y el gobierno durante los primeros doce meses.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
08 de abril de 2026 - 07:15 p. m.
Víctor Serge nació en Bruselas el 0 de diciembre de 1890.
Víctor Serge nació en Bruselas el 0 de diciembre de 1890.
Foto: Wikimedia

La revolución, para Lenin, Trotsky y los altos mandos bolcheviques, significaba transformar absolutamente todo, aunque ellos mismos fueran conscientes de que no tenían experiencia ni en gobernar ni en organizar ni en crear o producir.

Pasados varios meses de la Revolución de Octubre, y luego del terror de la Guerra Civil y de los primeros años de acciones y reacciones tanto dentro como fuera del gobierno, Lenin decidió buscar una especie de conciliación con ciertos sectores de las pequeñas burguesías a las que haba atacado. Como escribió...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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