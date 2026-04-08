El primer año de la Revolución, según Víctor Serge (Políticamente artistas XVI)

Víctor Serge nació en Bruselas el 0 de diciembre de 1890.
Foto: Wikimedia
La revolución, para Lenin, Trotsky y los altos mandos bolcheviques, significaba transformar absolutamente todo, aunque ellos mismos fueran conscientes de que no tenían experiencia ni en gobernar ni en organizar ni en crear o producir.
Pasados varios meses de la Revolución de Octubre, y luego del terror de la Guerra Civil y de los primeros años de acciones y reacciones tanto dentro como fuera del gobierno, Lenin decidió buscar una especie de conciliación con ciertos sectores de las pequeñas burguesías a las que haba atacado. Como escribió...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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