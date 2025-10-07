“El primer hombre” y la última novela de Camus (Obras inconclusas I)

Imagen facilitada por Plataforma Editorial de Albert Camus, captada por el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, cuyos negativos dieron la vuelta al mundo. Foto: EFE - .

Una y otra vez y en cada uno de los viajes que hizo en 1959, Alberto Camus guardó en su equipaje una libreta de papel cuadriculado y espiral que llevaba por título “El primer hombre”, un texto que luego, en 1994, dio para 144 páginas impresas y que en el original estaba repleto de apuntes al borde de las hojas, de tachones, correcciones y palabras sobre palabras e ideas sobre ideas, círculos, rayas y subrayados. Ese era y fue su legado, su última obra, inconclusa, que por aquellas razones de la vida y la muerte se refería a un primer hombre,...