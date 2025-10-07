Logo El Espectador
“El primer hombre” y la última novela de Camus (Obras inconclusas I)

Albert Camus falleció en un accidente de tránsito el 4 de enero de 1960. En su equipaje llevaba el manuscrito de una novela en la que venía trabajando, “El primer hombre”, en la que contaba parte de la historia de su niñez en Argel, y la de sus padres. Primera entrega de la serie “Obras inconclusas”. 

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
07 de octubre de 2025 - 06:54 p. m.
Imagen facilitada por Plataforma Editorial de Albert Camus, captada por el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, cuyos negativos dieron la vuelta al mundo.
Imagen facilitada por Plataforma Editorial de Albert Camus, captada por el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, cuyos negativos dieron la vuelta al mundo.
Una y otra vez y en cada uno de los viajes que hizo en 1959, Alberto Camus guardó en su equipaje una libreta de papel cuadriculado y espiral que llevaba por título “El primer hombre”, un texto que luego, en 1994, dio para 144 páginas impresas y que en el original estaba repleto de apuntes al borde de las hojas, de tachones, correcciones y palabras sobre palabras e ideas sobre ideas, círculos, rayas y subrayados. Ese era y fue su legado, su última obra, inconclusa, que por aquellas razones de la vida y la muerte se refería a un primer hombre,...

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
RICARDO BOTERO(81050)Hace 28 minutos
Alguien escribió alguna vez que, de todos los docentes que se nos cruzan por la vida, solo cinco como mucho marcan huellas indelebles y esos son los que se quedan con nosotros para siempre.
