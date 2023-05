El prólogo de Eduardo Santos a la biografía de Rafael Núñez

Rafael Núñez, en versión del óleo de Epifanio Garay, que se conserva en el Museo Nacional de Colombia. Fue el presidente que hasta ahora más tiempo ha gobernado a Colombia, 9 años repartidos en 4 periodos presidenciales: entre 1880-1882, reelegido para el período 1884-1886, después por 6 años entre 1886-1892 y finalmente para el periodo 1892-1896, pero murió antes de terminar ese último periodo en 1894. Foto: Archivo

Cuando hace dos meses conocí en sus originales la vida de Rafael Núñez, escrita por Indalecio Liévano Aguirre, y gentilmente me pidió él que prologara su primera obra, no vacilé en acceder a su solicitud porque me inspiraba viva simpatía y no poca admiración ese magistral esfuerzo.