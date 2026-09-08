Amenazan de muerte al protagonista del documental “La Europa” en Los Montes de María

Andrés Narváez es uno de los líderes reclamantes de La Europa, predio ubicado en los Montes de María. Narváez también es conocido por su talento como músico tradicional, pues ha compuesto más de 150 canciones. Foto: Jéssica Santisteban

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En 2025 se estrenó el cortometraje “La Europa”, del director bumangués Jorge Pérez Aldana. Tras su paso por el FICCI, el filme que aborda la vida del líder campesino y compositor Andrés Narváez, quien, por su defensa del territorio de Los Montes de María, sufrió un atentado en 2014 y se exilió en España.

A un año del estreno del corto, el equipo de producción denunció a través de su cuenta oficial de Instagram que Narváez está siendo amenazado de muerte.

“Soy cineasta colombiano, director del documental La Europa, sobre la vida de Andrés Narváez, líder campesino de los Montes de María. Desde hace cinco años acompaño, con una cámara, su lucha por defender su tierra. Hay una guerra en Colombia que nunca se ha ido del todo. Cambia de nombre, cambia de siglas, cambia de gobierno, pero siempre vuelve a los mismos lugares y a la misma gente. Esta semana volvió a los Montes de María. Andrés y seis compañeros más —Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder, Candelaria Barrios, José Marrugo y Osvaldo Contreras-recibieron un mensaje de texto que los declara objetivo militar. Lo firma alguien que se identifica como comandante de una estructura armada que se hace llamar EGC (Ejército Gaitanista de Colombia). Los acusa, junto al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), de organizarse. Les dan 73 horas para dejar su propia tierra, o morir en ella”, se lee en el comunicado.

Además de denunciar las amenazas, Pérez Aldana pidió a las autoridades protección inmediata de la Unidad Nacional de Protección para los líderes, una investigación por parte de la Fiscalía para determinar el origen de las amenazas y “acompañamiento internacional ante un riesgo que se cuenta en horas, no en días”.

“La Europa es la historia de un hombre que decidió cantar en lugar de señalar. Hoy alguien quiere apagarle la voz para siempre, y con él, la de seis personas más. El cine que soñamos, el cine que construimos en un país como el nuestro, no puede quedarse solo en contar. Tiene que visibilizar, apoyar y proteger a quienes aparecen en nuestras películas”, escribió Pérez Aldana en el comunicado.

El corto documental cuenta la historia de Narváez y fue grabado entre 2021 y 2024 en Los Montes de María y Asturias, España. Además, relata la relación del líder campesino y compositor con la finca “La Europa” en Ovejas, Sucre. “La hacienda La Europa está compuesta por 1.321 hectáreas que, en 1969, fueron entregadas a 114 familias campesinas como parte de la reforma agraria. Décadas después, la violencia, los desplazamientos y las disputas por la propiedad convirtieron este territorio en un símbolo de las dificultades que enfrentan las comunidades rurales para permanecer y recuperar sus tierras”, reportó el diario La Vanguardia.

En años anteriores, situaciones similares ya habían ocurrido con el protagonista de la película “Los reyes del mundo”. El actor natural, Andrés Castañeda, interpretó a uno de los personajes principales de la película que se estrenó en 2022 y, en 2023, fue extorsionado y amenazado de muerte, tras no pagar las sumas elevadas de as extorsiones en la vereda antioqueña en la que vivía.

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