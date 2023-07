El reflejo de Edward Hopper en el cine

Chop Suey (1929) retrata a dos mujeres conversando en un restaurante. En noviembre de 2018, se convirtió en la obra más costosa del artista al venderse en $92 millones. Foto: Cortesía Cine Colombia

La imagen de una mujer sola tomando café en El Autómata, las calles vacías de Early Sunday Morning y las edificaciones ausentes de Sun in an Empty Room, fueron algunas de las imágenes que usaron los medios británicos y el resto del mundo para ilustrar la vida durante la pandemia por el covid-19. Muchos no supieron que eran obras de Edward Hopper, pintor estadounidense fallecido en 1967.