No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
El robo al Museo Louvre, el más reciente atraco a un museo y lo que estos casos revelan sobre la seguridad de sus colecciones

El robo de ocho piezas de joyería del Museo Louvre fue el más reciente caso de robo a un museo. Varios de estos se han reportado en los últimos tiempos y su ocurrencia preocupa al sector.

20 de octubre de 2025 - 02:25 p. m.
El Museo Louvre permaneció cerrado tras el robo sucedido el 19 de octubre.
Foto: EFE - YOAN VALAT

Francia fue sacudida por el reciente robo de ocho piezas de joyería de la era napoleónica de la Galería de Apolo en el Museo Louvre. Luego de que un grupo de encapuchados entrara a la sala 30 minutos después de la apertura del museo, lograron llevarse tiaras, collares, aretes, broches y estuvieron a punto de robar una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia. Este robo se reportó cinco años después de la reapertura de la galería, la cual atravesó un proceso de restauración para exhibir mejor la colección y actualizar sus medidas de...

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
RICARDO BOTERO(81050)Hace 1 hora
Macron, como todos los políticos, salió con frases de cajón, parece que tienen un catálogo de babosadas para pronunciarlas cuando las cosas ocurren.
