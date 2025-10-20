El robo al Museo Louvre, el más reciente atraco a un museo y lo que estos casos revelan sobre la seguridad de sus colecciones

El Museo Louvre permaneció cerrado tras el robo sucedido el 19 de octubre. Foto: EFE - YOAN VALAT

Francia fue sacudida por el reciente robo de ocho piezas de joyería de la era napoleónica de la Galería de Apolo en el Museo Louvre. Luego de que un grupo de encapuchados entrara a la sala 30 minutos después de la apertura del museo, lograron llevarse tiaras, collares, aretes, broches y estuvieron a punto de robar una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia. Este robo se reportó cinco años después de la reapertura de la galería, la cual atravesó un proceso de restauración para exhibir mejor la colección y actualizar sus medidas de...