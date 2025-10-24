La seguridad de las colecciones en museos: el caso colombiano

El Museo de Arte Miguel Urrutia, del Banco de la República, expone custodias coloniales como "La Lechuga" (al fondo), que protegen dentro de una bóveda de seguridad. Foto: Banco de la República

“Uno se sorprende ante un hecho como el del Louvre, porque uno pensaría que tienen sistemas mucho más fuertes, pero pueden ser tan débiles como los nuestros”, dijo Elvira Pinzón directora la Casa Museo Quinta de Bolívar.

En medio del revuelo mundial que generó el robo en la Galería de Apolo del museo parisino, museos y expertos alrededor del mundo se han hecho la pregunta sobre la seguridad de sus colecciones. El pasado 19 de octubre, el mundo vio con asombro cómo ocho de las joyas de la corona francesa fueron robadas del Louvre. Con un...