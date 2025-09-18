“El saqueo de Roma”: cuando se les arrojó a los perros los huesos de los santos (II)

En 1887, el artista Francisco Javier Amérigo y Aparici pintó esta representación de los saqueadores profanando una iglesia romana. Foto: Francisco Javier Amérigo y Aparici

El 6 de mayo de 1527, Roma comenzó a padecer un saqueo que duró siete días y que su gente jamás podría olvidar. Bajo las banderas y los ropajes del imperio de Carlos I, un infinito ejército de españoles, y sobre todo, de teutones mercenarios, y por lo tanto protestantes, invadió la ciudad y descuartizó a todo aquel que se resistió. Nadie contó cuántos muertos dejó la invasión, cuántos heridos o cuántas violaciones hubo, ni cuántas fueron las monjas que los milicianos llevaron a los burdeles para que se desnudaran allí y sintieran con sus...