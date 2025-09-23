Kleber Mendonça Filho: “El cine sin políticas públicas se reduce a fórmulas vacías”

El Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, que se inauguró el 20 de septiembre y culminará el 26 del mismo mes, abrió su 34ª edición con una de las voces más singulares del cine brasileño: Kleber Mendonça Filho.

El director de “El agente secreto” no solo inauguró el certamen, también recibió el Abrazo de Honor en reconocimiento a una trayectoria que lo ha consolidado como referente del cine contemporáneo.

Tras ser elegida candidata por Brasil para los Óscar y arrasar en Cannes con su último filme —donde obtuvo cuatro galardones—,...