El surrealismo: un viaje al inconsciente y a la imaginación

Foto: Ilustración Paula Sánchez M.

Abstraerse de la razón, dejándose llevar por la imaginación. No prestarles atención a los juicios morales ni estéticos, comenzando por los propios. Regresar al pasado, a aquellos años de infancia, en donde se podía ser en total libertad. Todo aquello no fue una utopía, sino las ilusiones que un día se convirtieron en realidad y que sentaron la base de un movimiento cultural que surgió en Francia en la década de 1920: el surrealismo. Aquella propuesta quizás no hubiera existido sin el hallazgo que hizo André Breton, su fundador, unos años antes.