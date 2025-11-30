30 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
El taller de Clemencia Echeverri: el videoarte y la versatilidad del espacio
En este nuevo capítulo de Los Microcosmos del Arte, visitamos el taller de Clemencia Echeverri para conocer cómo es el proceso que sigue para sus obras, los espacios en los que ha trabajado y cómo ha transformado el lugar en el que ahora se dedica a crear.
