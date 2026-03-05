05 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.
El taller de Sair García: el templo donde transcurre su vida
En esta nueva entrega de Los microcosmos del arte visitamos el taller del artista oriundo de Barrancabermeja, Sair García. En su espacio de trabajo busca la altura y la luz con la música como compañía constante.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación