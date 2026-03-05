Home

El Magazín Cultural
05 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.

El taller de Sair García: el templo donde transcurre su vida

En esta nueva entrega de Los microcosmos del arte visitamos el taller del artista oriundo de Barrancabermeja, Sair García. En su espacio de trabajo busca la altura y la luz con la música como compañía constante.

Andrea Jaramillo Caro

Camilo Andrés Suárez Riaño

