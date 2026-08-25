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Álvaro Diego Gómez Campuzano: “Trama espacial” y la memoria del tejido

“Trama espacial” fue curada por Jaime Cerón y Elías Doria. En esta exposición, el tejido trasciende la categoría de oficio manual para afirmarse como una investigación dentro del arte. Nueva entrega de la serie “Meninas frente al espejo”.

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María Elvira Ardila
25 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
“Trama espacial”, de Álvaro Diego Gómez Campuzano, se exhibe en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá.
“Trama espacial”, de Álvaro Diego Gómez Campuzano, se exhibe en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá.
Foto: Ernesto Monsalve

Álvaro Diego Gómez es arquitecto de formación y en sus épocas de estudiante se interesó por la cerámica y el piano. Su aproximación al textil tiene origen en su entorno cercano: Carlos Laserna lo introdujo a este universo con los telares, donde pudo experimentar con la materia y la fibra. Sus primeras obras, Aéreos —telas tensadas que evocaban las velas de un barco—, se presentaron en el IX Salón Atenas del Museo de Arte Moderno de Bogotá, en 1984. Desde entonces, su investigación ha abarcado la complejidad técnica y la cosmovisión de los...

Por María Elvira Ardila

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