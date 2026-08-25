Álvaro Diego Gómez Campuzano: “Trama espacial” y la memoria del tejido

“Trama espacial”, de Álvaro Diego Gómez Campuzano, se exhibe en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. Foto: Ernesto Monsalve

Álvaro Diego Gómez es arquitecto de formación y en sus épocas de estudiante se interesó por la cerámica y el piano. Su aproximación al textil tiene origen en su entorno cercano: Carlos Laserna lo introdujo a este universo con los telares, donde pudo experimentar con la materia y la fibra. Sus primeras obras, Aéreos —telas tensadas que evocaban las velas de un barco—, se presentaron en el IX Salón Atenas del Museo de Arte Moderno de Bogotá, en 1984. Desde entonces, su investigación ha abarcado la complejidad técnica y la cosmovisión de los...