El Magazín Cultural
El tesoro histórico del Galeón San José: las dos caras de la moneda

En el fondo del mar Caribe colombiano, a 600 metros de profundidad y desde hace más de 300 años, se encuentran los restos del galeón San José, un valioso tesoro para la historia que hoy es objeto de una cuidadosa investigación en manos de científicos colombianos.

Mauricio Nieto Olarte
15 de enero de 2026 - 12:54 a. m.
Macuquina acuñada en Lima de 1707, Rescatada del Galeón San José 2025.
Foto: Proyecto Hacia el Corazón del Galeón San José

Desde mediados del siglo XVI, y por más de 100 años, la Corona española envió flotas mercantiles a América, las cuales llevaban bienes de consumo a las colonias y retornaban a España cargadas de productos naturales del Nuevo Mundo, principalmente piezas de oro y plata.

Después de los hallazgos de Colón en 1492, el océano Atlántico fue un campo de batalla entre los grandes reinos de Europa por el dominio de un nuevo y rentable comercio global. Los barcos ibéricos fueron objeto de frecuentes ataques piratas o de naves oficiales de Holanda,...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
Conoce más

