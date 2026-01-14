El tesoro histórico del Galeón San José: las dos caras de la moneda

Macuquina acuñada en Lima de 1707, Rescatada del Galeón San José 2025. Foto: Proyecto Hacia el Corazón del Galeón San José

Desde mediados del siglo XVI, y por más de 100 años, la Corona española envió flotas mercantiles a América, las cuales llevaban bienes de consumo a las colonias y retornaban a España cargadas de productos naturales del Nuevo Mundo, principalmente piezas de oro y plata.

Después de los hallazgos de Colón en 1492, el océano Atlántico fue un campo de batalla entre los grandes reinos de Europa por el dominio de un nuevo y rentable comercio global. Los barcos ibéricos fueron objeto de frecuentes ataques piratas o de naves oficiales de Holanda,...