“El tiempo se hace líquido doblando papel”: Alexánder Rodríguez

Alexánder Martínez estudió psicología. Su proyecto se llama 'La vuelta al mundo en 80 papeles'. Foto: MAURICIO ALVARADO - MAURICIO ALVARADO

¿Cómo fue ese primer contacto con el origami?

Lo conocí cuando tenía ocho años, y estaba en cuarto de primaria, por un libro en el salón que se llamaba El libro de las pajaritas de papel. No me salía ni media figura, algo que sí les sucedía a mis amigos. En un momento me rendí, arrumé el libro y el origami. Me volví a encontrar con él en la Biblioteca Luis Ángel Arango 10 años después, cuando estaba estudiando en la universidad. Fue como reencontrarse con un amigo matón. Pero ahora las figuras sí me salían bien. Entonces empecé sacando tres libros de psicología para hacer mis tareas, luego dos de psicología y uno de origami, hasta que dejé de sacar libros relacionados con mi carrera. El tiempo se hacía líquido doblando papel. Fue una cosa de impulso, de cariño. Y me empezaron a conocer por eso. Una vez un profesor me invitó a dar una clase a unos muchachos en conflicto con la ley. Mi aspiración con el origami al comienzo era hacer cosas muy complejas, pero me tocó volverme a enamorar de lo sencillo, porque en esos contextos los niños o jóvenes tienen muchas frustraciones. Hoy en día la mayoría de lo que comparto es sencillo.

El nombre de su proyecto es “La vuelta al mundo en 80 papeles”. ¿Cuál es la relación del origami con la literatura?

El nombre fue una casualidad. La vuelta al mundo en ochenta días era el libro que estaba leyendo cuando hice una propuesta para una exposición de origami en la semana cultural en la Universidad Nacional y necesitaba ponerle un nombre que juntara la ciudad, las bibliotecas y la universidad. Curiosamente, Gabriel García Márquez habla del origami en sus libros. Miguel de Unamuno, escritor español que practicaba esto también, tiene un libro que se llama De amor y pedagogía y al final está el apartado Apuntes de cocotología. Es decir, un tratado de las cocotas o pájaros de papel. En Del amor y otros demonios hay una falla porque Dulce Olivia, que es el personaje que hacía pájaros de papel, es descrita como una cocotóloga, pero esa historia tiene lugar en la Colonia y el término de Unamuno es de comienzos del siglo XX. Es chistoso y lindo. Y en el libro hay algo muy macondiano: hay una lluvia de pájaros de papel a Ignacio, otro personaje. Él agarra a uno, lo despliega y hay un mensaje. En otro libro de García Márquez se habla de un personaje que dobló la carta como si fuera un barco de papel.

Hablemos de la filosofía detrás del origami.

El origami tiene mucha filosofía japonesa. Primero en la disciplina de seguir un proceso. Las figuras tienen unos pasos que tienes que seguir si quieres llegar al producto final. Esto no quiere decir que es lo único que toca hacer, también hay un espacio a la creatividad. El origami tradicional se trataba de lo esencial, un intento de captar la esencia de una figura. Había un propósito de la simetría y de la pureza del rasgo captado con un principio muy económico: lograr lo más con lo menos. Posteriormente, el origami también se enriquece, entonces puede haber una tendencia más occidental, por decirlo así, de captar todos los detalles. Hay practicantes con filosofías de ambos lados. Me considero, al menos en algunos aspectos, de los que le gusta la pureza, y hay japoneses como Satoshi Kamiya que hacen proyectos con un nivel de detalle impresionante. Por otro lado, hay una cuestión energética, que es el asunto de plegar en el aire para que se cierre un círculo energético entre la persona y el papel.

