El topo, de lo sonoro a lo escrito

El podast que lleva al aire casi tres años fue creado por Miguel Reyes. Foto: Cortesía

Miguel Reyes creador y anfitrión del podcast El Topo, producido por La No Ficción, puso en papel las entrevistas que ha hecho a través de su programa en el primer volumen de un libro lleno de personajes y temas “en los que hay ignorancia, vergüenza o temor”. Este es un nuevo formato del podcast por el que han pasado nombres como Piedad Bonnett, Esperanza Gómez, Carolina Sanín, Sara Jaramillo, Alejandro Gaviria, Carlos Jacanamijoy, entre otros.

“Las entrevistas que componen este volumen abarcan un territorio inmenso que va desde el amor hasta la muerte, pasando por un largo abanico de temas: drogas, sexo, pornografía, familia, amistad, locura, Dios, entre muchos otros”. En las páginas del libro que será presentado por su autor junto a la rectora de la Universidad EAFIT, Claudia Restrepo, se encuentran once entrevistas transcritas y precedidas por un ensayo corto escrito por Reyes, junto con fotos análogas de los entrevistados.

Los personajes que se encuentran en el libro son: Carolina Sanín, Julián Quintero, Esperanza Gómez, Margarita Posada, Piedad Bonnett, Aura Lucía Mera, Nicolás Merizalde, Luis Miguel Rivas, Elsa Lucía Arango, Sara Jaramillo y el mismo Miguel Reyes, quien fue el invitado del episodio del primer aniversario del programa.

“Nunca me imaginé que transcribir y editar once entrevistas fuera a parecerse tanto a parir un hijo. No imaginé que algo así requiriera tanta dedicación, fuerza de voluntad, paciencia, dolor, amor, aciertos, errores, dudas y tiempo. Bueno, y no fue sólo transcribir y editar: sino revisar, corregir, volver a revisar, encontrar nuevos errores, hacer cuentas, darse cuenta de que las cuentas no daban, tachar, anotar, cortar, machetear, correr contra el tiempo, lidiar con frustraciones propias y externas… pero valió la pena: he dado a luz a un objeto que tiene mucho de mí”, escribió el autor en un newsletter.

El primer evento de lanzamiento en Medellín se llevará a cabo este viernes en el auditorio 38-101 de la Universidad EAFIT a las 6:30 p.m. y en Bogotá el 3 de mayo en la Biblioteca Los Fundadores en el Gimnasio Moderno a las 6:00p.m.