Las comunidades y la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales 

Objetos arqueológicos de diversas comunidades indígenas repatriados desde Italia en 2023. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda - Agencia EFE

Máscaras, vasijas, copas, ocarinas, figuras y recipientes antropomorfos de diferentes comunidades en Colombia han salido del país en formas diversas, arribando a destinos como Estados Unidos, Italia, Francia, Países Bajos, Suiza, entre otros. Repatriar estos objetos es un reto y Colombia no es la única nación que se ha enfrentado al desafío.

El pasado colonial de América Latina y África implica que los desafíos para regresar estos objetos a sus lugares de origen se multipliquen, pues puede haber instituciones o gobiernos que no hayan adoptado...