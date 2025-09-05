No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Las comunidades y la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales 

El I Foro Internacional sobre Repatriación y Restitución de Bienes Culturales, que se realizará hasta hoy, en San Agustín, Huila, contó con la participación de delegados de países como Ghana, Egipto y Camerún, entre otros. Una de las temáticas abordadas fue cómo las comunidades locales pueden aportar a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. 

Andrea Jaramillo Caro
05 de septiembre de 2025 - 02:19 p. m.
Objetos arqueológicos de diversas comunidades indígenas repatriados desde Italia en 2023.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda - Agencia EFE

Máscaras, vasijas, copas, ocarinas, figuras y recipientes antropomorfos de diferentes comunidades en Colombia han salido del país en formas diversas, arribando a destinos como Estados Unidos, Italia, Francia, Países Bajos, Suiza, entre otros. Repatriar estos objetos es un reto y Colombia no es la única nación que se ha enfrentado al desafío.

El pasado colonial de América Latina y África implica que los desafíos para regresar estos objetos a sus lugares de origen se multipliquen, pues puede haber instituciones o gobiernos que no hayan adoptado...

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
