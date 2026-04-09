La ruptura del orden: el trauma colectivo (La novela y el mundo)

En 1943, Primo Levi se unió a un grupo de resistencia antifascista y fue deportado a Auschwitz en febrero de 1944. Foto: AP

“Los monstruos existen, pero son demasiado escasos para ser verdaderamente peligrosos. Más peligrosos son los ciudadanos comunes, los funcionarios dispuestos a creer y actuar sin cuestionar”.

“Si esto es un hombre” (“Se questo è un uomo”, 1947), de Primo Levi, no es una novela, es un relato testimonial con estructura narrativa y trama tan próximas a la novela que sobrepasan la ficción misma. La incluyo en esta sección porque, además de su cercanía con la novela, se acomoda con precisión a las obras que dan cuenta del trauma colectivo.

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