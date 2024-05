El verdadero viaje en el tiempo de Robert Zemeckis

El director estadounidense, hoy 14 de mayo, cumple 72 años. Foto: Agencia AFP

El tiempo es tan tirano como alcahuete. Robert Zemeckis nació en 1952, el 14 de mayo, en Chicago. En una época en la que el sol parecía querer quemarlo todo a su alrededor y la lluvia, indulgente, luchaba para mantener el equilibrio y dar vida a lo que parecía marchitarse. Su padre es lituano y su madre italiana, se ha casado dos veces, estudió en la universidad más antigua de California y su pasión por el séptimo arte nació de las horas y las noches enteras gastadas en frente de la gigantesca televisión que sus padres tenían en el centro de la sala. También se debió a una cámara familiar de 8mm que por mucho tiempo llenó sus tardes libres.

Ni su sonrisa ni su mirada distraída han cambiado con los años. Robert Zemeckis dirigió su primera película en 1978, “I Wanna Hold Your Hand”, cuando tenía 20 años, y aún, 52 años después, su rostro sigue mostrando la misma jocosidad y calidez. No puede esconder su atracción por el humor nacido de la naturaleza propia de sus huesos. Es un fanático del humor por el humor, por el simple hecho de reír y gozar. Al principio, como cualquier director hambriento, su cine no fue más elegante ni el más exclusivo. Fue como el de cualquier otro soñador, pero con los años fueron viniendo mayores éxitos y cosechas más abundantes.

Tras el estreno de “Used Cars” y de “Romancing the Stone” llegó “Back to the Future”, la película que lo catapultó a la fama y erradicó de su vida el anonimato. Ya no podía esconderse de las cámaras, que tan bien conocía, ni podía evadir los efectos de sonido ni los aplausos que había causado. Michael J. Fox y Christopher Lloyd dieron vida a las letras de Zemeckis en una película de 117 minutos de viajes en el tiempo, cotidianidad y sátira. Sus actuaciones fueron tan reales que las personas empezaron a creer en los futuros distópicos y en los finales felices de un modo diferente al que Disney presentaba en sus cintas y parques.

En 1985 llamó la atención de la academia. “Back to the Future” se convirtió en una película de culto y su idealización del futuro llegó a ser imitada por franquicias y adolescentes por igual. Recibió una nominación a los Premios Óscar en la categoría de “Mejor guion original”, mientras Disney se revolcaba en su asiento preferencial tras haber rechazado la cinta por una escena que consideraron “sucia”, en la que Marty estaba al volante del vehículo parqueado con su madre Lorraine, ambos vestidos para el baile, en el pasado. La escena mantuvo en todo momento un plano cerrado y sus rostros estuvieron alumbrados por un brillo opaco que les confería un aire de decrepitud. El diálogo fue divertido, ella bebió y fumó; y Marty se mostró nervioso. La escena fue hilarante, pero lo que más disgustó a Disney fue el final, cuando Lorraine besó a Marty en la boca y luego se apartó, consternada, diciéndole que había sido como haber “besado a su hermano”. Esa fue la primera excursión que hizo Robert Zemeckis en el futuro, la primera vez que lanzó a Marty y al Profesor Emmet hacia lo desconocido. En su viaje sin fin, también él se envolvió en la trama, navegando a través de los años en un inverosímil paseo del que no podría regresar jamás. El punto de partida se suspendió en un agujero negro. Nunca más volvió a ser aquel niño inocente que jugaba con una cámara, con imágenes que le pertenecían solo a él y que no compartía con el mundo; un mundo que ha sido cruel y benevolente por igual con sus creaciones.

Luego de ese primer éxito presentó “Who Framed Roger Rabbit?” y parecía que, como el Rey Midas, cada obra suya estaba revestida de oro puro. El público la adoró y entonces se embarcó de nuevo en el DeLorean del profesor Emmet para seguir recorriendo el universo imaginario que había creado. Los años de 1989 y 1990 recibieron las dos secuelas de “Back to the Future” y después, luego de minimizar modestamente sus habilidades como director, sorprendió al mundo con una historia nueva y refrescante: “Forrest Gump”, la cúspide de su carrera, la corona de su reino creativo. Lo que hizo Zemeckis con Tom Hanks fue delirante. Al igual que los pasos de Forrest, la película recorrió cada rincón de la tierra. En su primer fin de semana recaudó en Estados Unidos más de 24 millones de dólares, la mitad de lo que costó producirla, y al final de su maratónica exposición logró recaudar 677 millones, según estadísticas de Box Office Mojo. Aparte del triunfo económico, Robert consiguió alzar el Óscar a mejor director y también recibió uno por mejor película. La cinta recibió de buen grado el Óscar a mejor actor, a mejor guión adaptado, a mejor montaje y a los mejores efectos visuales.

Fue una revolución cinematográfica, un viaje emocionante y sin retorno. Los años siguieron pasando para el director y para sus personajes, enfermos de vida, como todos los habitantes del planeta; y con el tiempo llegaron las canas y los temblores, y las buenas y malas películas. Las historias de Zemeckis también recibieron fuertes críticas. En 2023, por ejemplo, recibió el premio Golden Raspberry a “peor remake”, con su adaptación al live action de “Pinocho”. Pero no se rindió, ahora, 12 meses después, con 72 años, se prepara para presentar “Here”, una adaptación de la novela gráfica del mismo nombre creada por Richard Wright, que reunirá de nuevo al director con Tom Hanks y Robin Wright, protagonistas de su mayor éxito. Que ganas dan verlo de nuevo con su sombrero de paja y sus gafas oscuras, debajo del mismo sol abrasador que lo recibió en el mundo, pérfido, en 1952. Solo queda seguir esperando, con angustiosa necesidad. Es difícil olvidar el sonoro “Wilsoooooooon” que dirigió en “Cast Away”, o la incertidumbre casi enfermiza que transmitió a través de Jodie Foster en “Contact”. La ilusión es válida después de tantos éxitos. Después de ver “Flight” con Denzel Washington o “The Walk” con Philippe Petit o incluso la adaptación de la novela navideña de Charles Dickens, “A Christmas Carol”. Es imposible no emocionarse con esta última cinta que está por estrenarse a finales del 2024.

