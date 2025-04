El viaje decisivo: violencia y abismos

Portada de "El instante decisivo y otros cuentos" (El silencio Ediciones, 2024), del escritor Juan Manuel Ramírez Rave. Foto: Cortesía

El título Más por menos, de una de las más completas antologías de microrrelatos hispanoamericanos, editada por Ángeles Encinar y Carmen Valcárcel, es quizás la expresión precisa para definir las historias presentes en el nuevo libro de Juan Manuel Ramírez Rave El instante decisivo y otros cuentos, determinadas no tanto por su extensión como por su concisión, un ejercicio narrativo depurado hasta condensar y detener el tiempo, atributo fundamental de esta modalidad genérica, como lo expresa Raúl Brasca: “No se trata de captar el instante y fijar la imagen en la retina. Mucho mejor es que se detenga un instante el flujo de lo que sucede. El caballo inmóvil en actitud de plena carrera, el pájaro congelado en pleno vuelo, la lluvia detenida en el aire. Y saber que no es vacilación de la mirada”. Esa porción brevísima de tiempo que es el instante, una vez detenida con arte, permite observar con todos sus matices las complejas y oscuras dimensiones de los personajes, su geografía interior.

Partiendo del profundo asombro de Adán ante la primera otredad, este libro propone al lector un viaje único, pero no de aquellos planeados por agencias de tal manera que el mundo no toca al turista, sino uno inquietante bordeando los límites de la existencia, los abismos del alma, terribles puertos de oscuras pasiones y las fronteras entre realidad y ficción. El viaje no será del todo cómodo, pero sí fascinante. Y vamos a detenernos en algunos de los parajes que su autor ofrece.

La primera escala después del Paraíso será Comala, lugar concebido por Rulfo como Dante creó el infierno, un lugar para personas que ya no están del todo en este mundo, revelando así lo que serán paisajes familiares al lector por el diálogo que teje Rave con la tradición literaria y mitológica. De su mano, pasearemos con un Barón rampante solitario y estático, Aracne podrá tejer nuestra perdición con la más deliciosa de las trampas, el Quijote conducirá infinitamente por carreteras buscando en vano una ínsula sin dueño, Lázaro Covadlo insistirá con un padre incrédulo en esa nada que podemos llegar a ser, Ulises habrá perdido el rumbo en un mar sin sirenas y una pintura podrá seducirnos como en los mejores cuentos de la tradición japonesa recogida por Lafcadio Hearn.

Pero el viaje apenas comienza, las pasiones más terribles de nuestra propia naturaleza serán puertos de parada obligada en esta travesía, en un mar de oleaje picado nos estará esperando la violencia con toda la potencia de su energía destructiva, que podremos presenciar en cuentos como Acción de gracias, Mensaje, Trancón, Sicario o Pedido 494; la ira y la sed de venganza desatan oscuros instintos en sus protagonistas y, a la par, nos revelan las dinámicas de nuestro mundo actual polarizado y hostil al extremo.

Entre estos paisajes inhóspitos destacan también profundos abismos, los cuales podremos sortear en nuestro viaje, no sin antes vernos salpicados por su oscuridad. Soledades innombrables asoman sus pálidos rostros ocultas tras sendos espejos, haciendo que todo viajero termine por reconocerse en ese dolor inconfesable, pues justo carece de testigos, Gloomy Sunday, Transfiguraciones y el propio cuento que da título a esta colección –El instante decisivo– no me dejarán engañar al futuro lector sobre sus efectos.

Aunque justo vengo hablando de “un arte que nos agrada engañándonos” como dirían algunos clásicos, en nuestro recorrido podremos encontrar historias donde la frontera entre realidad y ficción se diluye, los cuentos Thriller y El verdugo y la tinta nos llevarán por parajes ambiguos, donde las historias de sus personajes se verán tejidas a un nivel adicional de ficción, ¿hasta qué punto puede influir una obra de ficción en nuestra realidad o en nuestra percepción de la misma?, ¿una novela puede inspirar a un asesino, como se propuso en la obra cinematográfica The Raven protagonizada por John Cusack en el papel de Edgar Allan Poe, o el propio asesino de una novela puede trascender los límites de su mundo para cobrarse víctimas en el nuestro? ¿Una película puede condicionar nuestra visión de lo que es o no real, como sucedió con la trilogía de Matrix dirigida por los Hermanos Wachowski, o sugestionar al punto de volvernos paranoicos, como sucedió con la película española La cabina, de Antonio Mercero, que hizo a toda una generación poner un pie en la puerta de las antiguas cabinas telefónicas, evitando así quedar fatalmente atrapados? La enorme influencia de la ficción en nuestra realidad es abordada por Rave con la profundidad de aquellas reflexiones que constituyen una obsesión para su autor.

Asimismo, dos pequeñas islas acogerán nuestro recorrido, se trata de los cuentos Honor y gloria y Tratado de tolerancia para una hemorroide montada a caballo, aunque sin el reposo esperado de arenas blancas y un buen cocktail, pues el humor más corrosivo emana de sus costas, a Fernando Iwasaki en microrrelatos como Peter Pan o Las manos de la fundadora.

Y desde luego, no hay viaje que pueda emprenderse sin cartas de navegación, las resonancias de voces previas presentes en la obra, de forma no explícita, me refiero a las influencias de autoras y autores previos que serán brújulas en este camino. Considerando en primera instancia el tono, debemos tener en cuenta el peso de la música andina, tejida al alma de este autor, y en el ámbito literario, la poética voz de Ana María Shua resuena en todo el conjunto de relatos. Es también innegable la presencia de grandes narradores como Felisberto Hernández y su Caballo perdido galopando en la prosa de Rave, al igual que la indeterminación imperante en toda la narrativa de Ana de Gómez Mayorga o la sutileza imaginativa de un autor como Shaun Tan con su descarnada y a la vez bella visión de la realidad actual. Como tampoco pueden omitirse los guiños a narradores como Efrén Hernández, Francisco Tario y poetas como T. S. Eliot con su Tierra baldía.

Para el aventurero que desea emprender un gran viaje, pasearse por esta obra le dará la dosis de asombro suficiente para desear seguir el itinerario que propone, descubriendo a cada paso geografías inesperadas, además de sus propios y oscuros paisajes retratados con el más fino pincel de la brevedad.

Juan Manuel Ramírez Rave, nacido en Cartago, Valle, no solo es escritor, sino también músico retirado y profesor del Departamento de Humanidades, además de director de la Maestría en Estudios Culturales y Narrativas Contemporáneas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su libro El instante decisivo y otros cuentos, publicado por Ediciones El Silencio, será presentado en la FILBo 2025, primero en FILBo Ciudad, en la Librería María Mercedes Carranza, el sábado 3 de mayo a las 3:00 de la tarde, y más tarde, ese mismo día, a las 7:00 de la noche, en la Carpa País de Libros de Corferias. Este volumen, ilustrado por el artista pereirano Juan Eduardo Gómez Ángel, se puede encontrar en las principales librerías del país.