El video más antiguo de YouTube se exhibe en un museo británico

El video “Me at the zoo”, protagonizado por el cofundador de YouTube, Jawed Karim, ha sido incluido en una exposición del Victoria and Albert Museum.

Redacción Cultura
20 de febrero de 2026 - 07:15 p. m.
El equipo que trabajó en la exposición recreó la interfaz de YouTube del 8 de diciembre de 2006.
Foto: EFE - Ángel Colmenares
El Victoria and Albert Museum de Londres ha incluido el video “Me at the zoo”, el más antiguo en la historia de YouTube, en una de sus exposiciones. Este video muestra al cofundador de YouTube, Jawed Karim, hablando sobre los elefantes del zoológico de San Diego: “Lo genial de estos chicos es que tienen trompas realmente, realmente, realmente largas”.

Con una duración de tan solo 19 segundos, “Me at the zoo” fue publicado el 23 de abril de 2005 y cuenta actualmente con 382 millones de reproducciones y 18 millones de likes. El video se exhibe en la galería “Design 1900-Now”, destinada a explorar cómo el diseño le ha dado forma a nuestra vida.

Este espacio reabre después de haber estado cerrado desde noviembre de 2025 y contará con 60 nuevos objetos, de los 250 que tiene en total. Entre las novedades se encuentra, precisamente, la exposición de este video. “Filmado con una cámara digital de baja resolución, este vídeo es ampliamente considerado como un momento fundamental en el auge del contenido generado por el usuario” dijo el V&A Museum en su perfil de Instagram.

Para este proyecto, los curadores del museo, junto a conservadores digitales, el equipo de experiencia de usuario de YouTube y el estudio de diseño de interacción oio, recrearon el diseño inicial de la interfaz de YouTube para poder reproducir este video como en la época en la que fue creado.

“Nuestro equipo de conservación digital ha pasado los últimos 18 meses reconstruyendo el diseño y la experiencia de la plataforma desde el 8 de diciembre de 2006, la marca de tiempo más antigua documentada en línea”, manifestó un portavoz del V&A Museum para CNN.

En un comunicado, el actual CEO de YouTube, Neal Mohan, dijo: “Al reconstruir una página de reproducción temprana, no solo mostramos un video; estamos invitando al público a retroceder en el tiempo hasta el inicio de un fenómeno cultural global”.

Por Redacción Cultura

