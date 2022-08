Elizabeth Siddal, la tragedia de la musa prerrafaelita

John Everett Millais pintó la escena de la muerte de Ofelia en la obra de Shakespeare, en la que utilizó a Elizabeth Siddal como modelo. Foto: Sailko - Wikimedia Commons

Si Botticelli y otros artistas florentinos del renacimiento encontraron en Simonetta Vespucci una Venus caída del cielo, los prerrafaelitas como Dante Gabriel Rossetti y John Everett Millais descubrieron una figura parecida encarnada en la poeta Elizabeth Siddal. La mujer de origen gales e inglés no solo se convirtió en la musa de muchos artistas del movimiento, también se destacó por sus versos y su historia que se convirtió en leyenda.

De orígenes modestos y con una salud frágil Elizabeth Siddal no siempre se dedicó a ser modelo de artistas. La que se convertiría en la musa prerrafaelita por excelencia conoció a Walter Deverell, el artista con el que comenzó su carrera como modelo, mientras trabajaba en una sombrerería en 1849, a los 20 años. Deverell al verla dijo: “Ustedes no podrán creer qué criatura tan estupendamente hermosa he encontrado... Es como una reina, magníficamente alta, con una figura encantadora, y un rostro del modelado más delicado y acabado ... tiene ojos grises, y su cabello es como un cobre deslumbrante, y brillante”, según Lucinda Hawksley, autora del libro “Lizzie Sidal, la tragedia de una supermodelo prerrafaelita”.