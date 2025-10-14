Elsa Morante: entre el inconformismo y el compromiso social (Plumas transgresoras)

Elsa Morante publicó más de 15 libros, entre los cuales hay novelas, ensayos y poemas. Foto: Wikicommons

“(1906-1913)

Sin demasiadas novedades, en el inmenso mundo. Como todos los siglos y milenios que lo precedieron sobre la Tierra, también el nuevo siglo se regula conforme al conocido principio inmóvil de la dinámica histórica: “A los unos, el poder, y a los otros, la servidumbre”. Y en él se basan, concordes, tanto el orden interno de las sociedades (dominadas actualmente por los “Poderes” llamados “capitalistas”) como el orden externo internacional (llamado “imperialismo”), dominado por algunos Estados llamados “potencias”, que se reparten...