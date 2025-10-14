Elsa Morante: entre el inconformismo y el compromiso social (Plumas transgresoras)

Elsa Morante publicó más de 15 libros, entre los cuales hay novelas, ensayos y poemas.
Foto: Wikicommons
“(1906-1913)
Sin demasiadas novedades, en el inmenso mundo. Como todos los siglos y milenios que lo precedieron sobre la Tierra, también el nuevo siglo se regula conforme al conocido principio inmóvil de la dinámica histórica: “A los unos, el poder, y a los otros, la servidumbre”. Y en él se basan, concordes, tanto el orden interno de las sociedades (dominadas actualmente por los “Poderes” llamados “capitalistas”) como el orden externo internacional (llamado “imperialismo”), dominado por algunos Estados llamados “potencias”, que se reparten...
Por Mónica Acebedo
